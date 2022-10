(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Ufficio Stampa del Comune di Ferrara

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblea convocata su due giorni: mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre 2022 alle 15 – DIRETTA ONLINE

Seduta del Consiglio comunale di Ferrara – DOCUMENTAZIONE

05-10-2022 / In primo piano

Il Consiglio comunale di Ferrara si è riunito in presenza nella sala consiliare di piazza Municipio nel pomeriggio di mercoledì 5 e il piano dei lavori, suddiviso in due giorni, proseguirà con la riunione in programma giovedì 6 ottobre 2022 alle 15. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

In apertura le comunicazioni del presidente e l’esposizione di question time. In programma l’esame di sei delibere, oltre a otto ordini del giorno e mozioni.

In programma l'esame di sei delibere, oltre a otto ordini del giorno e mozioni.



1 Comunicazioni del Presidente

2 Question time

Deliberazioni

3 L’ass. al Bilancio Matteo Fornasini ha relazionato in merito alla “Fusione della Società Holding Ferrara Servizi spa in Ferrara Tua spa” (Pdlc 2022-37).

Il consigliere Maresca (Ferrara Bene Comune) ha presentato un emendamento. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), Soffritti (FdI), Ferraresi (Misto), Maresca (Ferrara Bene Comune), Mantovani (M5S), l’ass. Fornasini. L’emendamento è stato respinto.

Il dibattito è proseguito con gli interventi dei consiglieri Mantovani (M5S), Colaiacovo (PD), Zocca (Prima Ferrara). D’Andrea (FI). La delibera è stata approvata.

4 L’ass. al Bilancio Matteo Fornasini ha relazionato in merito alla variazione al bilancio per il finanziamento di Lavori di somma urgenza per eventi atmosferici 17-18-19 agosto 2022 (Pdlc 48/2022 con emendamento PG 140887/2022). L’emendamento è stato approvato all’unanimità. La delibera è stata approvata.

5 Il presidente Lorenzo Poltronieri ha relazionato in merito alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della V Commissione Consiliare permanente (Decentramento e Sport) in seguito alle avvenute dimissioni del consigliere Minichiello (PG 80558/22, Pdlc 31). Nel dibattito sono intervenuti Mosso (Lega), Colaiacovo (PD), Carità (Ferrara Cambia). La maggioranza ha candidato come presidente il consigliere Stefano Franchini (Lega) e il consigliere è stato eletto a maggioranza dall’assemblea e nominato dal Presidente del Consiglio. Come vice presidente la minoranza ha indicato il consigliere Davide Bertolasi, eletto con maggioranza dei voti dall’assemblea e nominato dal Presidente del Consiglio.

Mozione

6 Il consigliere Colaiacovo (PD) ha relazionato in merito alla Mozione sul rispetto della Carta dei comportamenti educativi nello Sport (Pdlc 2022-29, PG 66732 del 13/05/2022). Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Zocca (Prima Ferrara), Ferraresi (Misto), Mantovani (M5S), l’assessore allo Sport Maggi, i consiglieri Savini (Ferrara Nostra), Merli (PD), Carità (Ferrara Cambia), Franchini (Lega). La mozione è stata respinta.

7 La consigliera Ziosi (Prima Ferrara con Alan Fabbri) ha presentato la Mozione relativa a conferma principi “Carta dei comportamenti educativi nello Sport” (Pdlc 2022-28) PG 76634 – 30/05/2022 presentata dai gruppi consiliari Prima Ferrara con Alan Fabbri, Lega Salvini Premier, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’Italia. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Marescotti (PD), Zocca (Prima Ferrara), Ferraresi (Misto), Colaiacovo (PD), Maresca (Ferrara Bene Comune). La mozione è stata approvata.

La seduta di mercoledì 5 ottobre 2022 è conclusa alle 19. Proseguirà giovedì 6 ottobre 2022 con i seguenti argomenti da trattare:

Deliberazioni

8 Approvazione del recesso del Comune di Ferrara dalla qualifica di socio dell’Associazione “Atrium”. Relatore l’ass. Marco Gulinelli (Pdlc 2022-34).

9 Rinnovo della durata di un anno dall’1/1/2023 al 31/12/2023 della convenzione con la Provincia per il trasferimento al Comune di Ferrara della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali -espositivi e funzionali alla gestione. Relatore l’ass. Marco Gulinelli (Pdlc 2022-39).

10 Approvazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e SS.MM.II. dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ferrara per la realizzazione dell’intervento di restauro, conservazione e valorizzazione del dipinto su tela di Giuseppe Avanzi “Apparizione della Beata Vergine e san Pietro ai compagni di san Brumone” proveniente dalla chiesa di san Cristoforo alla Certosa in Ferrara. Relatore l’ass. Marco Gulinelli (Pdlc 2022-40).

Ordini del Giorno e Mozioni

11 PG 107019 – 26/07/2022 – Gruppo Consiliare PD – Mozione su discussione pubblica relativa alla costruzione di impianto a biometano in via Ponte Assa a Villanova (Pdlc 2022-33).

12 PG 110848 – 03/08/2022 – Gruppi Consiliari Gente a Modo – Azione Civica – Partito Democratico – Misto – Movimento 5 Stelle – Ordine del giorno in sostegno al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari TPNW (Pdlc 2022-35).

13 PG 114010 – 08/08/2022 – Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Mozione su nuova area verde suburbana e grandi eventi (Pdlc 2022-36).

14 PG 131700 – 15/09/2022 – Gruppo Consiliare Misto – Mozione Springsteen in concerto al Parco Urbano “Giorgio Bassani” – Approfondimenti tutela ambiente e biodiversità (Pdlc 2022-46)

15 PG 134070 – 20/09/2022 – Gruppi Consiliari di Lega Salvini Premier, Ferrara Nostra, Prima Ferrara con Alan Fabbri, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’Italia – Mozione su inserimento nella toponomastica cittadina di una via dedicata a Oriana Fallaci (Pdlc 2022-47).

16 PG 97665 – 07/07/2022 – Gruppo Azione Civica – Ordine del giorno – basta morire di clima: istituire una giornata nazionale per la mobilitazione contro i cambiamenti climatici e le sue vittime (Pdlc 2022-30).

