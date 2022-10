BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 7 ottobre 2022 dalle 9 ‘Cento parole per la salute’: in sala Agnelli la Maratona di lettura Lilt

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Pr%3d8HPsI_FwVp_Q7_uqqv_56_FwVp_PBdZ4ZiY.3Id90Os.3CI_uqqv_564_NTsn_XiHBH.dIDT_uqqv_56_FwVp_QBiC6_NTsn_YgHJYyUz_NTsn_Yd9A_NTsn_YgDS9j_HoyS_Sy_NTsn_YgLDW3HO–f_uqqv_5VL_NTsn_YgFJ_NTsn_X9._HoyS_S2D-7ZD_NTsn_Yd55a_uqqv_5VL_NTsn_YgFD_NTsn_X9P_FwVp_PB7_HoyS_Sy-_NTsn_X9N_FwVp_Q0sL_FwVp_PbmV48AUCW_uqqv_61WH_uqqv_64BWyLL7d1ytFlk%269%3d4ZTZ9Y%262%3dIxIJ95.D3P%26lI%3dOc7VT%26H%3d4%26D%3dOY0XP%26K%3d5TXe%26w%3d-QWa4VRYBTS&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

BIBLIOTECA ARIOSTEA – Venerdì 7 ottobre 2022 dalle 9 evento in via Scienze 17, in occasione del centenario Lilt

‘Cento parole per la salute’: in sala Agnelli la Maratona di lettura Lilt

05-10-2022 / Giorno per giorno

Sarà la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) a ospitare, venerdì 7 ottobre 2022 dalle 9 alle 19, la ‘Maratona di lettura – Cento parole per la salute’ organizzata dall’associazione provinciale LILT di Ferrara.

L’iniziativa rientra tra le iniziative celebrative dei cento anni di vita della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed è promossa in collaborazione con il Consorzio Eventi Editoriali e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

All’apertura della Maratona, alle 9, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti interverrà per un saluto a nome dell’Amministrazione comunale.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Una lunga storia, quella della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – unico Ente Pubblico vigilato dal Ministero della Salute con l’obiettivo di diffondere la “cultura della prevenzione” come metodo di vita per un futuro senza cancro. Quasi 100 anni, che verranno celebrati nel 2022, dedicati ai malati di cancro, ai loro famigliari e allo sviluppo di campagne, iniziative e progetti volti alla diffusione dei corretti stili di vita come prima efficace arma per difendersi dai tumori.

Nell’ambito delle iniziative celebrative del Centenario LILT 2022, l’Associazione Provinciale LILT di Ferrara organizza una maratona di lettura di testi attinenti alle tematiche LILT, per un coinvolgimento condiviso di riflessione e confronto.

PROGRAMMA 7 ottobre 2022, dalle 9 alle 19 nella sala Agnelli della Biblioteca Ariostea

ore 9:00 Apertura Maratona di lettura LILT e saluto delle Autorità (per il Comune di Ferrara interverrà l’assessore Cristina Coletti)

ore 9:30 Letture a cura degli studenti delle scuole (Scuola Media Cosmè Tura, Istituto Orio Vergani, Liceo Ariosto)

ore 15:30 Leggere poesie, a cura di poeti e attori

ore 16:15 Leggere un classico, un attore legge brani da ‘L’uomo dal fiore in bocca’ di L. Pirandello

ore 17:00 Asta di Beneficienza (opere mandala eseguite da pazienti e operatori LILT)

ore 17:45 Concerto del Coro delle Mondine di Porporana

