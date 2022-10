(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

8 ottobre 2022 – Urban Nature: la festa della Natura a Cisterna di Latina

a cura del WWF Italia in collaborazione con la Consulta delle Donne

Il WWF Italia nel fine settimana del 8 e 9 ottobre festeggerà la VI edizione di “Urban Nature: la festa della Natura in città”. In tutta Italia, volontarie e volontari saranno presenti in oltre 1.600 piazze per promuovere e raccogliere fondi destinati al progetto “Aule Natura negli ospedali pediatrici”, attraverso la distribuzione di una piantina di felce in vaso.

Le Aule Natura verranno regalate a strutture ospedaliere interamente dedicate alle cure pediatriche, a reparti pediatrici qualificati e ad altre strutture terapeutiche presenti sul territorio italiano, che verranno individuati in base a criteri di fattibilità e interesse con la collaborazione di partner selezionati. Nel 2021 il WWF ha regalato la prima Aula Natura all’ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro, frequentata non solo dai bambini con gli insegnanti della scuola e gli educatori della ludoteca. Già dai primi mesi, sono stati riscontrati grandi benefici a livello ortopedico, cardiaco e psicologico.

Sulla scia di questi risultati incoraggianti, il WWF Italia ha deciso di scendere in piazza per raccogliere fondi per offrire interventi volti ad aumentare la presenza di natura nei giardini degli ospedali pediatrici italiani e non solo, creando vere e proprie “Oasi in Ospedale”.

A Cisterna di Latina ad accogliere l’invito di WWF Italia è stata la Consulta delle Donne, da tempo ormai impegnata in importanti campagne di sensibilizzazione, che – con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale – sabato 8 ottobre 2022 a partire dalle ore 16.00 sarà presente su Corso della Repubblica (altezza Fontana Dea Feronia) con un proprio gazebo per supportare questo importante progetto nazionale.

Cisterna di Latina, 5 ottobre 2022