(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Ue-Israele, Campomenosi (Lega), bene ritorno Consiglio associazione Ue-Israele

“Serve l’impegno da parte di tutti per rafforzare il rapporto di amicizia con Israele”

Strasburgo, 4 ott – “La riunione del Consiglio di associazione Ue-Israele che si è tenuta oggi a Bruxelles, a circa dieci anni di distanza dal precedente meeting, rappresenta una buona notizia. Come Lega avevamo aderito a un appello per far riprendere questi lavori, che per troppo tempo sono stati interrotti, al fine di coltivare e rafforzare le relazioni tra Unione Europea e Israele. Esprimiamo soddisfazione, è un passo in avanti importante nell’ottica della collaborazione e della cooperazione. Israele è un partner fondamentale, un amico della democrazia e della libertà: serve l’impegno di tutti per mantenere saldo questo rapporto e intensificarlo ulteriormente a ogni livello”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.