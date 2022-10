Sardegna, Consiglio regionale: il calendario delle Commissioni consiliari

(AGENPARL) – Cagliari, 4 ottobre 2022 – Il calendario delle commissioni del Consiglio regionale. Domani, mercoledì 5 ottobre, alle 10, si riunirà la Sesta commissione (Salute e Politiche sociali), presieduta da Antonio Mundula (FdI).

All’ordine del giorno l’audizione dell’assessore dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale sui Pareri P/199 (Case e Ospedali della comunità. Requisiti di autorizzazione all’esercizio e approvazione preliminare dei requisiti ulteriori di accreditamento istituzionale); P/203 (Accreditamento provvisorio delle strutture sociali. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, art. 39, comma 2, e art. 40, comma 1, lettera a); P/204 (Piano regionale per la formazione di operatori sanitari, scolastici e delle famiglie di persone affette da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge regionale 14.5.2018, n. 15 “Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”, artt. 5 e 6); P/208 (Prestazioni sanitarie di procreazione medicalmente assistita (PMA). Programmazione regionale e parametri per il rilascio dei pareri di compatibilità e funzionalità delle strutture che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale di procreazione medicalmente assistita (PMA)); P/209 (Legge regionale 8 febbraio 2010, n.4 “Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio e similari”. Attuazione interventi finanziati con la legge di bilancio 2022 Capitolo SC05.0656. Linee guida. Approvazione preliminare).

E’ stata inoltre richiesta la convocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Regolamento del Consiglio regionale, “sulla situazione dei Pronto soccorso della Sardegna e divieto ricoveri nell’AOU di Cagliari”.

Sempre domani, mercoledì 5 ottobre, alle 10.30, si riunirà la Quinta commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli (Psd’Az).

All’ordine del giorno l’audizione dei sindaci dei comuni di Nulvi e di Ploaghe in merito al progetto di repowering dell’impianto eolico sito nei territori dei comuni di Nulvi e Ploaghe, di proprietà della società ERG Wind Energy s.r.l.; l’audizione dell’assessore della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, dell’assessora dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Gabriella Murgia, e dei componenti del Tavolo tecnico fitosanitario regionale sull’emergenza causata dall’epifitìa che sta colpendo gli olivastri e le sugherete della regione; audizione dell’assessora dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Gabriella Murgia, sul D.L. 346 (Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 – Legge di stabilità 2022). Il parlamentino sentirà l’assessora Murgia anche sul Parere 210 (Interventi per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle scorte per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi nell’anno 2021 nella regione Sardegna. Euro 3.000.000, cap. SC08.9364 missione 16 – programma 01 – titolol CdR 00.06.01.01 -.FR – PdCF U.1.04.01.02.017. Istituzione dell’aiuto. Delimitazione aree, criteri e modalità di attuazione dell’intervento. Legge regionale n. 17 del 22.11.2021, art. 1 comma 5) e sulle problematiche legate all’esclusione del comparto ovicaprino dal premio sul benessere animale nella nuova Politica Agricola Comune (PAC). La Quinta commissione proseguirà i lavori con l’audizione dell’assessora dell’Industria, Anita Pili, e del presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, sul P.L. 300 (Disposizioni per l’utilizzo produttivo delle aree ex minerarie della Sardegna).

Giovedì, 6 ottobre, alle 11, si riunirà la Quarta commissione (Governo del Territorio), presieduta da Giuseppe Talanas (FI).

All’ordine del giorno: l’audizione dell’assessore regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica, Quirico Sanna, sulle problematiche relative al piano casa, l’audizione dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Aldo Salaris, sul Testo unificato P.L. 222 – D.L. 221 – P.L. 315 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)”. I lavori proseguiranno con l’audizione dell’Assessore regionale dei trasporti, dell’Amministratore Unico e del Direttore generale di A.R.S.T. S.p.a. sulle problematiche relative al trasporto pubblico locale degli studenti pendolari, nonché sulle problematiche delle immatricolazioni degli autobus e sulla situazione relativa alla rete ferroviaria di Nuoro. Il parlamentino sentirà poi in audizione la responsabile del Comitato pendolari di Dolianova, dottoressa Elisabetta Caredda, sulle problematiche inerenti le agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti dei trasporti regionali. I lavori proseguiranno nel pomeriggio alle 16 e occorrendo nella giornata successiva.