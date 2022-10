(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 ROMA, STUPRO A RAGAZZO, MARRAZZO (PARTITO GAY) INACCETTABILE, SERVE UN PIANO DI SICUREZZA PER LA CITTÀ, IL VIMINALE INTERVENGA.

“Nel quartiere di San Lorenzo vi è stata l’ennesima vittima di stupro a Roma, un ragazzo di 22 anni, aggressione avvenuta nel cuore della città. Come già richiesto più volte Roma necessita di un piano di sicurezza come molte Capitali Europee, basato su sistemi di telecamere con intelligenza artificiale (VCA), che consentano di far intervenire in tempo reale le forze dell’ordine, come avviene ad esempio a Londra da oltre 30 anni. Come anche l’intervento dei militari in città per liberare le forze dell’ordine da attività di sorveglianza di molti edifici pubblici. Proposte che come Partito Gay – LGBT+ abbiamo fatto sia per le comunali in varie città sia alle ultime elezioni politiche. Richiedo un intervento urgente da parte del Viminale, e che nella prossima finanziaria sia no stanziati fondi straordinari per la sicurezza e la prevenzione per tutte le città.”

Fabrizio Marrazzo portavoce Partito Gay – LGBT+, Solidale Ambientalista Liberale

