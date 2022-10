(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Mascherine, Lega “Stillicidio quotidiano, da Zingaretti manifesta incapacità”

Roma, 4 ott. – “Le notizie che si susseguono sulla Regione Lazio e su Zingaretti sono uno stillicidio quotidiano. Oggi emergono nuovi inquietanti dettagli sui soldi versati dall’ente guidato dal neo parlamentare Pd per delle mascherine mai arrivate. Milioni di euro, non proprio spiccioli. Ma la cosa davvero vergognosa è che Zingaretti non ritenga opportuno dire una parola sulla vicenda. Un silenzio indegno da parte di chi non solo non è stato in grado di fare arrivare dpi nel momento in cui maggiormente servivano, ma che ha dimostrato, e le inchieste lo stanno delineando chiaramente, di non essere stato in grado di gestire correttamente soldi dei contribuenti del Lazio. Questa è manifesta incapacità: il Pd tolga subito il disturbo”.

E’ quanto dichiara il coordinamento regionale della Lega del Lazio