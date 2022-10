(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Fiuggi – Partnership tra pubblico e privato per un turismo sostenibile e di qualità – Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle attività Produttive Anci Lazio, interviene alla manifestazione organizzata dall’Associazione DMO Alta Ciociaria

All’interno della manifestazione organizzata dall’Associazione Dmo Ciociaria Alta, Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale della Lega e Delegato alle attività Produttive Anci Lazio, interviene spiegando l’importanza di creare progetti che coinvolgano i territori e il loro tessuto economico. “ Si tratta di un progetto importante utile a far conoscere i nostri luoghi attraverso una rete che coinvolge tutto l’apparato economico. Sono intervenuto con molto entusiasmo all’ incontro perchè ritengo che la cooperazione tra pubblico e privato oggi diventa una necessità, uno strumento utile e di profitto per far crescere il nostro territorio attraverso un turismo sostenibile e di qualità. I miei complimenti al Presidente dell’associazione, l’assessore al turismo di Fiuggi, Simona Girolami perché considero di spessore il lavoro che sta svolgendo”. Così in un commento il Presidente Gianluca Quadrini