Vicenza, Spera (Ugl):”Nostro importante risultato al rinnovo Rsu nell’Afv Acciaierie Beltrame”.

“Grande soddisfazione per la nostra sigla sindacale alle ultime elezioni RSU per l’azienda AFV Beltrame di Vicenza. L’Ugl Metalmeccanici conferma il trend positivo nella provincia e soprattutto all’interno dell’azienda raccogliendo enormi consensi nel sito storico, di grande rilevanza del territorio per la lavorazione di laminati mercantili, travi, acciai speciali e per cemento armato. La Ugl Metalmeccanici a queste elezioni elegge 3 Rsu: in Emanuele Caruso nel collegio impiegati, Francesco De Vanna e Manuel Bertoli in quello operai, quest’ultimo risulta eletto anche come Rls”.