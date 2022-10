Uff. Stampa M5S CR FVG – Cordoglio per la scomparsa di Armando Cimolai

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 Con preghiera di diffusione e pubblicazione.

Ufficio stampa Gruppo Movimento 5 Stelle Consiglio regionale Fvg

Roberto Urizio

COMUNICATO STAMPA

M5S FVG: cordoglio per la scomparsa di Armando Cimolai

Il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle si unisce al cordoglio per la scomparsa di Armando Cimolai, imprenditore pordenonese e fondatore dell’omonima azienda, scomparso ieri all’età di 94 anni.

“Ci lascia un industriale che ha saputo, negli oltre 70 anni di attività, costruire una grande realtà partendo da zero – continua la nota del Gruppo M5S -. Cimolai ha realizzato progetti in tutto il mondo, dando lustro alla Destra Tagliamento e all’intero Friuli Venezia Giulia”.