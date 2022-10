(AGENPARL) – Roma, 03 ott 2022 – “Niente da fare, a sinistra non se ne fanno una ragione…

A leggere i giornali oggi, dovrei fare il Ministro in otto ministeri diversi. Lasciamoli scrivere e lavoriamo alla squadra migliore possibile. Non vedo l’ora che il nuovo governo entri in carica, abbiamo le idee chiare su come difendere il lavoro e il futuro degli Italiani!”. Così il leader della Lega Matteo Salvini.