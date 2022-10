DESIRÒ (LIB-POP): PAROLE DELLA MELONI SU CARCERE UN PRIMO PASSO VERSO UNA RIFORMA LIBERALE DEL SISTEMA PENITENZIARIO

(AGENPARL) – lun 03 ottobre 2022 “Una presa di posizione netta da parte di Giorgia Meloni sull’annosa questione del sovraffollamento carcerario e dell’abuso della carcerazione preventiva che indica una volontà precisa di risolvere il problema Giustizia del nostro Paese” Claudio Desirò, Segretario Nazionale di Italia Liberale Popolare, commenta così le dichiarazioni rilasciate ieri da Giorgia Meloni a Napoli.

“Il sistema carcerario del nostro Paese soffre una condizione pessima a causa di strutture fatiscenti e sovraffollamento che lo hanno privato del ruolo di recupero sociale di coloro che si trovano a passare una parte della propria vita al suo interno. Nel solo 2022, proprio a causa dell’ grave situazione che si vive al suo interno, si è superata la quota di 65 suicidi consumati entro le mura di una cella: un dato allarmante, indegno di un Paese civile e democratico”, aggiunge Desirò.

“Ridurre l’uso, anzi l’abuso, della carcerazione preventiva che oggi colpisce più di un terzo dei detenuti che si trovano in carcere in attesa di giudizio e, allo stesso tempo, prevedere forme di esecuzione pena alternative al carcere per i reati minori, è un primo decisivo passo verso una riforma penitenziaria e dell’intero Sistema Giustizia in senso liberale”, continua Desirò.

“Ora non resta che attendere i passi necessari ad un percorso a beneficio di tutti: dei detenuti, degli agenti di polizia penitenziaria, degli operatori e dell’intera collettività”, conclude Desirò.