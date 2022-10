(AGENPARL) – dom 02 ottobre 2022 IRAN, CENNI (PD): A FIRENZE TANTA ENERGIA MA SERVIRANNO ATTI POLITICI CONTRO REGIMI CHE OPPRIMONO LE DONNE

“Una piazza davvero piena. Tanta energia e voglia di combattere una dittatura che annienta le libertà e il corpo femminile. Le lacrime che scorrono davanti a lunghe chiome tagliate sulle scale delle chiesa a sant’Ambrogio. Un gesto di sorellanza e di dolore”. Lo scrive in un post su Facebook Susanna Cenni, componente della segreteria nazionale del Pd. “Ma non basterà. Serviranno atti politici, servirà la voce del resto del mondo contro regimi che opprimono le donne e le libertà. Perché finché una ragazza in quel Paese non potrà farsi sfuggire una ciocca di capelli, baciare per strada il proprio amore, urlare la propria rabbia, finché ci saranno “polizie morali”, a tutte noi sarà’ negata libertà. Era giusto essere qui adesso. Sarà giusto esserci domani e poi ancora nei giorni che verranno”, conclude Cenni.

Roma, 2 ottobre 2022