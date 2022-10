(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 **Maltempo SICILIA: Grassadonia (SI): a Schifani dico prima del Ponte sullo

Stretto pensi a rinnovare servizi e strade

“Non è maltempo, non sono episodi isolati, è emergenza climatica e va affrontata come tale. Ci vogliono risposte strutturali.

Sono vicina alla comunità siciliana che in queste ore sta lavorando senza sosta per rendere agibili le aree allagate e inondate di fango”. Lo dichiara in

una nota Marilena Grassadonia componente della segreteria di Sinistra Italiana e capolista in Sicilia alle recenti elezioni politiche con Alleanza Verdi e Sinistra.

“La rete di smaltimento delle acque e le nostre strade non hanno retto alla enorme quantità di pioggia. Servono azioni straordinarie che abbiano una prospettiva dinnanzi a questo dissesto idrogeologico e non lavori spot per tamponare la situazione”.

“Al neo presidente della regione Schifani – continua Grassadonia – dico che, come è evidente, prima del ponte sullo Stretto ci sono opere più importanti da realizzare. Adeguare la rete dei servizi alla nuova situazione e realizzare una rete stradale moderna ed efficiente, è quello di cui la Sicilia ha bisogno”.

