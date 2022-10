(AGENPARL) – sab 01 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

FdI: Siracusano (FI), solidarietà a Meloni, sinistra accetti indicazione urne

“Da mesi il centrodestra è vittima di attacchi di ogni genere.

Azioni di dossieraggio contro Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ingerenze estere che pensavano di poter influenzare il voto degli italiani, affondi personali contro i leader della coalizione.

I cittadini il 25 settembre hanno scelto in modo netto. E dopo quasi 15 anni tornerà a Palazzo Chigi un premier indicato chiaramente nelle urne.

La sinistra dovrebbe farsene una ragione ed impiegare il proprio tempo in auto-analisi per tentare di capire lo scollamento tra una classe dirigente che parla a se stessa e il Paese reale che invece vota da un’altra parte.

E invece continuano gli affondi.

L’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Rula Jebreal contro Giorgia Meloni. Un attacco ignobile nel quale la giornalista accusa la leader di FdI tirando in ballo dolorose vicende familiari.

Che modo è questo di fare giornalismo? La sinistra vuole recuperare la credibilità perduta usando questi metodi intimidatori?

Alla Meloni va la mia personale solidarietà, e l’invito ad andare avanti con più convinzione di prima”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.

Fabrizio Augimeri