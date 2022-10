(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

WELFAREX SEMPRE PIU’ “HUB DI WELFARE”

Le novità della piattaforma ideata da CGMoving presentate oggi a Milano

Milano, 30 settembre – 432.051 servizi erogati e 232.281 utenti creati. Sono alcuni dei dati che dimostrano il successo di welfareX®, la prima piattaforma italiana che aggrega l’offerta di servizi per poter rispondere ai bisogni di tutti: servizi alla persona, servizi educativi, servizi di utilità, servizi ricreativi e tempo libero, servizi informativi sulle agevolazioni pubbliche e buoni spesa, il tutto declinato con un’attenzione alla qualità e alla valorizzazione dei territori.

La piattaforma welfareX®, ideata da CGMoving, società nata dall’esperienza congiunta del Consorzio Nazionale CGM e Moving, realtà impegnata in ambito digital tranformation, ha presentato oggi i dati dei suoi primi due anni di attività in occasione del Convegno “welfareX® da Startup a Smart Hub: crescere per trasformare e connettere” tenutosi a Milano. Nata nel 2020 welfareX® integra welfare territoriale, pubblico e aziendale proponendo un’ampia gamma di beni e servizi rivolti a tutti.

Nel corso dei suoi primi due anni di vita welfareX® ha saputo rinnovarsi diventando sempre più una realtà aperta a cittadini, lavoratori, aziende e pubbliche amministrazioni.

Lo dimostra il quotidiano impegno dei 91 welfare manager attivi sul territorio nazionale; sono professionisti delle cooperative e dei consorzi della rete CGM opportunamente formati capaci di intercettare la domanda di welfare aziendale che, sui territori, è espressa dalle aziende locali.

In occasione dell’odierno convegno è stato presentato l’ulteriore sviluppo di welfareX® che la porterà a essere un autentico “hub di welfare”, ossia un luogo ove aggregare le soluzioni presenti sulle singole realtà territoriali, facilitandone la consultazione.

Tra le novità un sistema guidato di ricerca capace di orientare l’utente nella scelta dei servizi di welfare e una vetrina completa delle realtà territoriali CGM attive e disponibili.

“Lavoriamo per una nuova dimensione di welfare, sempre più puntuale e preciso nel rispondere alle esigenze del cittadino”, dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione CGMoving Stefano Granata “in due anni welfareX® è cresciuto sul campo e ha maturato significative esperienze in ambiti importanti quali ad esempio Biella e la Città metropolitana di Genova”.

“Tra gli obiettivi futuri che si pone welfareX® vi è il rafforzamento dell’offerta a livello nazionale attraverso il convenzionamento di nuovi territori. Su questo aspetto un alleato insostituibile è e sarà il digitale e gli investimenti sono tutti proiettati al potenziamento di un sistema autenticamente 4.0, evidenzia Luca Faustini, Amministratore Delegato CGMoving.