Unione Naz. Consumatori su inflazione: +907 euro solo per mangiare (coppia con 2 figli)

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA DELL’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI DEL 30-09-22

Inflazione: Istat, settembre +8,9%

Unc: italiani nei guai! Urge bonus di 600 euro

Stangata cibo: +907 euro per coppia con 2 figli, +1084 per coppie con 3 figli

Inflazione a +8,9%: +2956 euro per coppia con 2 figli

Secondo i dati provvisori di settembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua passa dall’8,4% di agosto all’8,9%.

“Italiani nei guai! L’inflazione sta svenando gli italiani! Un terremoto si sta abbattendo sulle famiglie, svuotando il loro conto in banca, visato che certo lo stipendio non può più bastare per arrivare a fine mese. Urge un nuovo bonus per le famiglie, ma deve essere almeno il triplo rispetto ai 200 euro del Governo Draghi, così da coprire almeno quasi tutte le maggiori spese per mangiare e bere” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per cibo e bevande, infatti, decollati dell’11,8%, una famiglia pagherà in media 665 euro in più su base annua. Una batosta che sale a 907 euro per una coppia con 2 figli, 819 per una coppia con 1 figlio. Nel caso delle coppie con 3 figli, poi, si ha una mazzata record di 1084 euro nei dodici mesi” prosegue Dona.

“Per quanto riguarda l’inflazione nel suo complesso, il +8,9% significa, per una coppia con due figli, una stangata complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2956 euro su base annua, di cui 1211 per abitazione, elettricità e combustibili, 940 per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 2738 euro. In media per una famiglia il rincaro è di 2336 euro, 691 per il solo carrello della spesa. Il primato spetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una scoppola pari a 3321 euro, 1116 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA

Famiglia media

Coppia

con 2 figli

Coppia

con 1 figlio

Coppie con 3 o più figli

Inflazione annua di

settembre

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Bevande alcoliche e tabacchi

Abbigliamento e calzature

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

Mobili, articoli e servizi per la casa

Servizi sanitari e spese per la salute

Trasporti

Comunicazioni

Ricreazione, spettacoli e cultura

Istruzione

Servizi ricettivi e di ristorazione

Altri beni e servizi

TOTALE RINCARO ANNUO

CARRELLO DELLA SPESA

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati arrotondati