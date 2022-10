(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 ** Procedure di mobilità attuate da Dussmann Service

Capriate San Gervasio, 30 settembre 2022 – Con la presente nota stampa Dussmann è spiacente di informare che dovrà avviare le procedure di mobilità per i propri collaboratori che svolgono servizio di ristorazione presso le strutture sanitarie dell’Asl TO4, Città della Salute, Asl di Novara, Asl di Alessandria e Novara AOU.

A tale situazione si è arrivati a causa del perdurante calo pasti nella misura media di oltre il 20% rispetto a quanto stabilito da contratto.

L’ impennata del costo delle materie prime e dell’energia hanno reso l’appalto non sostenibile dal punto di vista economico, portando a questa decisione sofferta ma necessaria. Abbiamo più volte portato la questione all’evidenza della Committenza, purtroppo senza risultati.

Comprendiamo e condividiamo la preoccupazione in relazione alla situazione venutasi a creare, le cui cause, tuttavia, non sono da imputare alla nostra Azienda, e auspichiamo in una vicina risoluzione positiva.

