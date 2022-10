(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

PD. Manzi, Bene percorso individuato da Letta

“È importante e chiaro il percorso individuato da Letta: abbiamo bisogno di un Congresso

Costituente aperto e articolato che riapra una vera discussione non solo nel Pd ma, soprattutto, nella società. Le quattro fasi individuate sono condivisibili e tutte e tutti noi siamo chiamati a dare il nostro contributo con generosità è coraggio, allargando la partecipazione senza paura di metterci in discussione. La forza del Pd sta nella sua capacità di essere plurale, di essere la sintesi di mondi diversi che sanno fondersi in un io collettivo che supera le leadership del momento. Per questo ripartiamo dalle idee e dalla proposte per ridare slancio a un partito comunità che è ancora indispensabile al Paese”. Lo dichiara in una nota la deputata dem, Irene Manzi.

