LAVORO, RINNOVATO IL CCNL GAS-ACQUA 2022-2024

(AGENPARL) – ven 30 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO UTILITALIA, PROXIGAS, ASSOGAS E ANFIDA

RINNOVATO IL CCNL GAS-ACQUA 2022-2024, INTESA SU TRATTAMENTO ECONOMICO ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Roma, 30 settembre 2022 – È stato firmato oggi l’accordo di rinnovo per il CCNL Gas-Acqua per il triennio 2022-2024, intesa che riguarda circa 47.000 lavoratori. Utilitalia, Proxigas, Assogas e Anfida, in qualità di associazioni datoriali, esprimono soddisfazione per essere riuscite a trovare, dopo mesi di trattativa, un’intesa positiva che riguarda due settori molto impattati in questa fase storica da fattori esterni, a partire dalla crisi geopolitica in atto. Sia pur in condizioni difficili, le parti hanno ritenuto che l’accordo sul rinnovo – teso a favorire la stabilità del sistema e a creare i migliori presupposti per affrontare le sfide che il contesto richiede – fosse la strada da perseguire rispetto all’alternativa di un rinvio sine die.

Si è riusciti, evidenziano ancora Utilitalia, Proxigas, Assogas e Anfida, a trovare un punto di equilibrio che consentirà di fronteggiare l’attuale fase di congiuntura economica sfavorevole, e a tutelare al contempo le comunità servite. Da un lato, si è centrato l’obbiettivo di difendere il potere di acquisto; e parallelamente sono state allocate risorse sul tema della produttività, per evitare un ulteriore aggravio dei costi del servizio: ciò attraverso un efficientamento del servizio stesso, legando parte della retribuzione ai risultati sulla base dei parametri utilizzati da Arera in materia di qualità ed efficienza. Le parti, inoltre, si sono impegnate a individuare un sistema degli inquadramenti più in linea con le evoluzioni dei processi di lavoro e delle competenze, attraverso la costituzione di una commissione nazionale ed hanno definito al contempo importanti investimenti sulla formazione continua e sulla sicurezza.

Per la parte economica, l’aumento dei minimi è stato convenuto in 203 euro a regime, erogati in tre tranches (41 euro a ottobre 2022, 71 a ottobre 2023 e 91 a settembre 2024). La produttività aziendale viene inoltre incentivata attraverso la destinazione di un importo annuale, corrispondente a 17 euro mensili solo per gli anni 2023 e 2024.

Sono stati introdotti miglioramenti dei trattamenti per reperibilità e apprendistato nonché innovazioni in materia di contratto a termine e lavoro agile. Parte rilevante del rinnovo è stata dedicata al rafforzamento del modello di relazioni industriali che valorizza la cultura della partecipazione e delle tutele in materia di pari opportunità, inclusione ed azioni sociali.

