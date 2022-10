(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Prato: in Gazzetta Ufficiale i 10 milioni al distretto. Mazzetti (FI): Bene primo sostegno, tutelare specificità distretto Prato

Roma, 29 settembre. “Un primo sostegno per la tutela e il rilancio del nostro distretto industriale pratese”, afferma Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che spiega: “È stato pubblicato ieri notte in Gazzetta Ufficiale il decreto che dispone l’erogazione dei 10 milioni a fondo perduto a sostegno del settore tessile per il 2022. Secondo il testo del decreto, sono ammissibili i progetti ad alto contenuto di innovazione, di sostenibilità e per migliorare la competitività; quindi, anche progetti per efficientamento energetico e riduzione dei costi di approvvigionamento e di sostenibilità. Possono rientrare, inoltre, le spese per acquisto macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici ma anche formazione del personale”. Per Mazzetti i 10 milioni “sono frutto del lavoro di tutti i parlamentari e sono una dimostrazione che quando facciamo squadra i risultati arrivano sempre. Si tratta di un intervento che tiene conto della specificità del distretto e al quale dobbiamo dare continuità, anche sul piano normativo. C’è bisogno di maggior attenzione a Prato e alla sua specificità”, conclude la parlamentare pratese.

Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/28/22A05507/sg