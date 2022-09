(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 NORD STREAM, MULE’: DANNI NON SI SONO FATTI DA SOLI, IN QUESTI CASI C’E’ SEMPRE QUALCUNO CHE AIUTA

I danni al gasdotto Nord Stream? “Non è una lampadina che si fulmina da sola…è come quando c’è una rapina: c’è sempre qualcuno che aiuta, il palo, il basista. Secondo me presto scopriremo qualcosa a riguardo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e neo deputato rieletto di Forza Italia.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

