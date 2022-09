La Russia spera in un’indagine internazionale obiettiva sull’emergenza Nord Stream

(AGENPARL) – Roma, 29 settembre 2022 – La Russia vorrebbe credere che un’indagine internazionale sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sarà obiettiva, ha detto giovedì la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing.

“Ci piacerebbe molto credere che l’indagine internazionale su quanto accaduto ai gasdotti nel Mar Baltico sarà obiettiva”, ha affermato.

Il diplomatico ha affermato che i paesi europei si rifiutano anche solo di considerare che i loro alleati potrebbero essere stati i loro alleati dietro il sabotaggio agli oleodotti Nord Stream 1 e 2.

Secondo lei, invece, l’Ue sta dipingendo “un quadro del coinvolgimento russo diretto e indiretto”.

Zakharova ha ribadito che la Russia è da decenni un fornitore affidabile di risorse energetiche per l’Europa.

“E chi ha deciso di distruggere la fornitura di risorse energetiche russe, anche la possibilità stessa che queste forniture raggiungano gli europei? Fin dall’inizio del progetto Nord Stream 2, tutti i suoi partecipanti, sia dalla Russia che da paesi terzi, sono stati sottoposto a pressioni economiche e politiche senza precedenti da parte di Washington”, ha ricordato.

Sono state scoperte quattro perdite del gasdotto Nord Stream, di cui la più recente è stata individuata dalla guardia costiera svedese.

In precedenza, la società Nord Stream AG ha riferito che tre fili dei gasdotti offshore Nord Stream 1 e 2 avevano subito danni senza precedenti lunedì. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Mosca era “profondamente preoccupata per la notizia” e non ha escluso che il funzionamento degli oleodotti possa essere stato interrotto da un atto di sabotaggio. I sismologi svedesi hanno successivamente riferito che lunedì erano state registrate due esplosioni lungo i gasdotti Nord Stream.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite discuterà la situazione con gli oleodotti in una riunione il 30 settembre convocata su richiesta della Russia. L’Agenzia danese per l’energia ha riferito che una grande quantità di gas si è riversata in mare. Agli aerei e alle navi è vietato avvicinarsi al sito a meno di cinque miglia nautiche.