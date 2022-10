(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

GOVERNO:TRANCASSINI(FDI), RULA JEBREAL SI VERGOGNI PER SQUALLIDA STRUMENTALIZZAZIONE

“Rula Jebreal, ormai senza vergogna, ha deciso di sprofondare nel ridicolo violando le più elementari regole di rispetto ed educazione. In un tweet di raro squallore è riuscita ad attribuire a Giorgia Meloni delle espressioni in verità mai utilizzate, aggiungendo una disgustosa strumentalizzazione che investe un fatto personale molto doloroso. Tutti sanno infatti che Giorgia Meloni, con la madre e la sorella, è stata abbandonata dal padre quando aveva appena un anno e che ogni rapporto con l’uomo si è poi interrotto. Che tanti anni dopo e a distanza di migliaia di chilometri questo signore sia stato coinvolto in un fatto pur grave cosa c’entra con Giorgia Meloni? Quale colpa ha una figlia abbandonata dal padre? Possibile che una giornalista, un personaggio pubblico così in vista, raggiunga queste vette di cieco odio personale? Rula Jebreal si vergogni per questa squallida strumentalizzazione”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e coordinatore del Lazio di Fratelli d’Italia.

Roma, 29 settembre 2022

