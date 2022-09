Governo, Meloni: lavoriamo a squadra di livello che non deluderà, non credete alle bugie che circolano

(AGENPARL) – Roma, 29 set 2022 – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un Governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà.

Non credete alle bugie che circolano. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 29, 2022