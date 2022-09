(AGENPARL) – gio 29 settembre 2022 Agricoltura, aiuti post crisi ad agricoltori e produttori latte: proroga al 31 ottobre per la presentazione delle domande

Proroga al 31 ottobre 2022 per il termine di presentazione delle istanze relative all’[avviso Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte e agli agricoltori](https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/aiuto-eccezionale-ad-agricoltori-ed-allevatori-colpiti-crisi-conflitto-russoucraino-proroga)colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino sotto forma di abbattimento dei ruoli debitori dei Consorzi di Bonifica della Sicilia. In entrambi i casi le istanze devono essere inviate in formato cartaceo con le modalità indicate nell’avviso del 30 agosto 2022 e non via Pec.

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura precisa che, nel caso degli aiuti agli agricoltori debitori dei consorzi di bonifica, è possibile ricevere il contributo eccezionale anche nei casi di regolari e documentati procedimenti di subentro nella gestione aziendale e nei casi di gestione in affitto delle aziende.

E ancora si precisa che l’aiuto può essere concesso per l’abbattimento dei pagamenti dovuti dagli agricoltori ai consorzi di bonifica cui si è associati per gli anni 2020, 2021 e 2022, sia nei casi di pagamenti ancora non effettuati che in caso di pagamenti già effettuati. In quest’ultimo caso, gli importi già versati e oggetto di aiuto ai sensi dell’avviso in questione saranno compensati dai consorzi di bonifica agli agricoltori attraverso operazioni di sgravio sui pagamenti dovuti per gli anni successivi.

L’importo minimo dell’aiuto è di 300 euro e, nei casi di aziende agricole ricadenti su più consorzi di bonifica, potranno essere presentate più domande di aiuto, una per ciascun consorzio di appartenenza. L’importo massimo concedibile per ciascun agricoltore rimane fissato a 35mila euro.

