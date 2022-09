Perdite del Nord Stream causate da danni fisici

(AGENPARL) – Roma, 28 settembre 2022 – Un forte calo di pressione dimostra che le perdite osservate in entrambe le linee del gasdotto Nord Stream della Russia, diretto all’Europa, sono state causate da danni fisici, ha affermato l’operatore del progetto.

“La significativa caduta di pressione causata dalla fuga di gas su entrambe le linee del gasdotto registrata ieri porta a una forte ipotesi di danni fisici al gasdotto”, ha affermato martedì Nord Stream AG in una nota.

Secondo la società, sono state identificate le posizioni dei due siti presunti danni, che si trovano a nord-est di Bornholm, rispettivamente nelle zone economiche esclusive svedese e danese.

Nord Stream AG ha iniziato a mobilitare tutte le risorse necessarie per una campagna di indagine per valutare i danni in collaborazione con le autorità locali competenti. Tuttavia, al momento non è possibile stimare un lasso di tempo per il ripristino del gasdotto, ha affermato la società.

“Le cause dell’incidente saranno chiarite a seguito delle indagini”, ha affermato.

In precedenza, sono state scoperte tre perdite presso i gasdotti Nord Stream e Nord Stream-2 a poche ore l’uno dall’altro. Il primo di questi è stato rilevato al Nord Stream 2 vicino all’isola danese di Bornholm. Successivamente, sono state rilevate due perdite al Nord Stream. L’agenzia danese per l’energia ha riferito che una grande quantità di gas è fuoriuscita in mare. Agli aerei e alle navi viene ordinato di mantenere una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal luogo degli incidenti. I sismologi svedesi in seguito hanno affermato di aver registrato due esplosioni lungo le rotte dell’oleodotto lunedì.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato martedì che le interruzioni potrebbero essere state causate da un atto di sabotaggio.