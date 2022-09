Ministero della difesa danese: Fuga di gas nel Mar Baltico. (Video)

(AGENPARL) – Roma, 28 settembre 2022 –

A cura del Comando della Difesa danese.

Dopo che le tre fughe di gas sui gasdotti Nord Stream si sono verificate nel Mar Baltico, sono state istituite zone di divieto attorno alle perdite al fine di garantire la sicurezza del traffico navale e aereo.

Nord Stream 1 ha due perdite a nord-est di Bornholm, Nord Stream 2 ha una perdita a sud di Dueodde. Le perdite sono state scoperte dall’unità di risposta dell’intercettore F-16 delle forze armate norvegesi.

La difesa sostiene in connessione con gli sforzi delle autorità in merito alle perdite sui gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. La fregata Absalon e la nave ambientale Gunnar Thorson sono in viaggio per effettuare il monitoraggio dell’acqua nelle zone di esclusione e anche le forze di difesa norvegesi stanno supportando con una capacità di elicotteri. Inoltre, ieri sera nella zona era presente la nave pattuglia Rota.

La difesa non ha ulteriori commenti.

Ecco il video dell’emergenza SAR in elicottero delle forze armate norvegesi a Roskilde.

Riepilogo delle fughe di gas ai gasdotti Nord Stream. Il più grande crea perturbazioni sulla superficie di poco più di 1 chilometro di diametro. Il più piccolo forma un cerchio di circa 200 metri. Video: Ala dell’elicottero / Le forze armate