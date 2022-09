(AGENPARL) – mar 27 settembre 2022 ELEZIONI, TAJANI: GOVERNO SENZA DI NOI NON NASCE; BERLUSCONI? NON VUOLE FARE IL PRESIDENTE DEL SENATO, SARA’ PADRE E GARANTE C.DESTRA

“Siamo determinanti per far nascere il nuovo governo e questa mi pare una buona cosa”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Fi Antonio Tajani, che oggi è stato intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Senza di voi, quindi, il governo non nasce. “Esatto”. E’ vero che Berlusconi vuole fare il presidente del Senato? “Non credo voglia fare il presidente del Senato, ci ho parlato anche stamattina”. E cosa vuole fare? “Il padre del c.destra, farà un po’ da garante, da protagonista, da regista, anche a livello internazionale”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

