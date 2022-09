(AGENPARL) – mar 27 settembre 2022 ELEZIONI, CIRINNA’: ENRICO LETTA? MAI SENTITO E MAI LO RISENTIRO’, IO TROMBATA? HA PERSO IL PARTITO NON IO

Io trombata? “Certo, lo so e non mi offendo. Sono dispiaciuta perché il mio partito ha deciso che poteva fare a meno di me, non mi sento sconfitta però, personalmente ho avuto un buon risultato, ha perso il partito non io. Ho accettato per non farmi dare della codarda e per morire in battaglia”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex senatrice Pd Monica Cirinnà, che oggi è stata intervistata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Ho accettato di candidarmi per non farmi dare della codarda e per ‘morire in battaglia’, ci sono state tante vendette nel compilare le liste”. Il segretario Enrico Letta l’ha chiamata durante questa campagna elettorale? “Letta? Non l’ho mai sentito e mai lo risentirò – ha detto Cirinnà a Un Giorno da Pecora -, ho ricevuto solo due telefonate: quelle di Roberta Pinotti e di Laura Boldrini”.

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

