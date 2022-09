COMUNICATO STAMPA GUARDIA COSTIERA – FINE CAMPAGNA MARE SICURO 2022

(AGENPARL) – mar 27 settembre 2022 OPERAZIONE ESTIVA MARE SICURO:

I NUMERI DELLA DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Il 18 settembre scorso si è conclusa l’operazione “Mare Sicuro 2022”, condotta lungo le coste nazionali dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera al fine di garantire lo svolgimento nella massima sicurezza di tutte le attività nautico-balneari esercitate in mare e sulle spiagge.

L’operazione, iniziata il 18 giugno, ha visto un grande dispiegamento di uomini e mezzi lungo gli oltre 900 Km di giurisdizione, da Arbatax a Bosa, della Direzione Marittima di Cagliari: 250 militari, 30 unità navali ed oltre 20 mezzi terrestri, due elicotteri AW 139, denominati “Nemo” in forza alla 4ª Sezione Elicotteri della Guardia Costiera con base a Decimomannu, nonché il personale del 4° Nucleo Sub Guardia Costiera.

Un’attività costante questa che la Guardia Costiera svolge in favore di tutti coloro i quali si trovano in mare per vari motivi – dalle attività diportistiche a quelle professionali – per garantire la loro sicurezza, compito affidato al Corpo dalle leggi dello Stato.

La capillare azione di sensibilizzazione dell’utenza sul rispetto delle norme di sicurezza per la corretta balneazione e fruizione dei litorali, è stata condotta attraverso un’azione sul campo esercitata dai militari della Guardia Costiera durante l’attività di controllo in mare e lungo il litorale.

La consolidata collaborazione tra i Comandi della Direzione Marittima di Cagliari e le amministrazioni comunali costiere (senza tralasciare l’indispensabile apporto dei presìdi di salvamento sulle spiagge in concessione) che contribuiscono attivamente al controllo capillare dei litorali predisponendo servizi di salvamento nelle spiagge libere e, nelle zone non presidiate, collocando la prevista cartellonistica con tutte le avvertenze, ha consentito di garantire la sicurezza dei litorali; sono stati numerosi, infatti, gli interventi degli assistenti ai bagnanti che hanno scongiurato il verificarsi di eventi nefasti.

Non è mancata la consueta attività istituzionale del soccorso a mare a tutela della salvaguardia della vita umana, nonché quella di verifica, ai fini demaniali e di sicurezza, delle strutture balneari insistenti sui litorali, con particolare riguardo alle c.d. “postazioni di salvataggio” sia presso le strutture in concessione che lungo le spiagge libere, di cui si riportano sinteticamente i dati salienti:

155 persone salvate;

89 soccorsi effettuati;

11117 controlli eseguiti;

188 illeciti rilevati.

Il raffronto con gli anni precedenti evidenzia una maggiore presenza di bagnanti e diportisti che, tuttavia, grazie all’attività di prevenzione e sensibilizzazione, non si è tramutata in un aumento degli illeciti rilevati, segno del ruolo chiave della Guardia Costiera nell’accrescere la sicurezza in mare.

L’andamento positivo della campagna è stato evidenziato anche dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Nicola Carlone, nel corso del suo intervento al Salone Nautico di Genova dove è stato presentato il bilancio dell’operazione estiva Mare Sicuro della Guardia Costiera ed è stato proiettato, davanti al numeroso pubblico presente, lo spot TV che ha visto protagonista Massimiliano Ossini, realizzato dal Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con la Guardia Costiera e la Rai; uno spot che mira a promuovere la fruizione sostenibile delle Aree Marine Protette.

Anche il Direttore Marittimo di Cagliari, Capitano di Vascello Mario VALENTE, si dice soddisfatto dei risultati dell’operazione: “esprimo il mio plauso per la consueta costanza ed abnegazione che ha visto impegnati sul territorio della Direzione Marittima di Cagliari non solo i militari della Guardia Costiera, ma anche tutte le figure, come gli assistenti ai bagnanti, che hanno contribuito a garantire la sicurezza dei bagnanti”.

La Guardia Costiera continuerà ad assicurare, anche nei prossimi mesi, una incessante opera di controllo e monitoraggio delle attività che si svolgono in ambito marittimo, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e della tutela dell’ecosistema marino.

