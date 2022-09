ELEZIONI, ECCO LA ODECELEBRATIVA FIRMATA MAURIZIO GASPARRI: ‘IL C.DESTRA HA VINTO MENTRE LETTA VIEN RESPINTO; TRA TIK TOK E SUGGESTIONI BALZA IN TESTA LA MELONI’ (video)

(AGENPARL) – lun 26 settembre 2022 ELEZIONI, ECCO LA ODE CELEBRATIVA FIRMATA MAURIZIO GASPARRI: ‘IL C.DESTRA HA VINTO MENTRE LETTA VIEN RESPINTO; TRA TIK TOK E SUGGESTIONI BALZA IN TESTA LA MELONI’ (video)

Una vera e propria poesia dedicata alle elezioni e alla vittoria del centrodestra. A firmarla è il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che oggi, in diretta a Un Giorno da Pecora, ha declamato i versi di sua composizione per celebrare la giornata di ieri. Ecco il testo della ‘Ode alla Elezioni’:

Ode alle elezioni

Sono finite le elezioni,

tra tik tok ed suggestioni,

balza in testa la Meloni

ma sorride Berlusconi.

Perché il centrodestra ha vinto

mentre Letta vien respinto.

Dice ‘lascio ad altri il posto

non rimango ad ogni costo’.

Il Pd non trova pace

per cercar uno capace.

Conte parla di vittoria,

ma è po’ effimera la gloria,

il consenso è dimezzato

dopo i fasti del passato.

E Di Maio è rattristato

perché al voto vien bocciato.

La Meloni si prepara

dopo aver vinto la gara.

Il governo nascerà

e politico sarà.

Solo quarto il terzo polo

che non fece un grande volo.

Ma l’evento già annunciato

è il ritorno nel Senato

dell’eterno Cavaliere

grand’autor di imprese vere.

E l’Italia ora s’aspetta

tagli veri alla bolletta …

Davide Campione

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

Web: [http://ungiornodapecora.rai.it/](http://ungiornodapecora.blog.rai.it/)