Comunicato Stampa – Sindacato Itamil Esercito

SINDACATO ITAMIL ESERCITO

Foti, il prossimo governo “diritti,specificitá, previdenza, riforma della giustizia militare e rinnovo del contratto”.

Foti (Sindacato Itamil Esercito) auguri al primo partito italiano “Fratelli d’Italia”, ci aspettiamo dal nuovo Governo un dialogo diretto con le organizzazioni Sindacali Militari riconosciute con la legge 46/2022, abbiamo girato le spalle al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che nel suo mandato ha trascurato i rapporti con le parti sociali e il personale, il Partito Democratico ha pagato il suo distacco nei riguardi dei lavoratori. Il Segretario Generale Foti ha dichiarato: “Quella che si apre e’ una fase nuova e importante per rialzare il morale dei soldati trascurati professionalmente ed economicamente dal precedente governo, bisogna riempire di contenuti quella norma sulla specificitá. Sul piano dei diritti, della valorizzazione economica e professionale, in materia di previdenza e riforma della giustizia militare ed avviare con i sindacati il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio un corso. Conclude Foti – Il Sindacato Itamil Esercito oggi rappresenta una delle poche realtà attivamente operative in tutto il territorio nazionale che opera dal vivo, abbiamo i numeri per le deleghe.

