Centrodestra, Baccini: Fiumicino migliore del trend nazionale, bene Ciocchetti e Mieli. Buon Lavoro alla Meloni

(AGENPARL) – Roma, 26 settembre 2022 – “Con questa tornata elettorale il centrodestra si assume una responsabilità di Governo importante con una svolta epocale per il Paese e una presidente del consiglio donna, Giorgia Meloni, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Per quanto riguarda il nostro territorio, invece, possiamo solo registrare con soddisfazione che l’impegno di tutto il centrodestra ha portato un risultato entusiasmante, che ha superato di quasi cinque punti il trend nazionale. Nel territorio, poi, le realtà civiche e tutte quelle associazioni vicine al centrodestra non potranno che migliorare ulteriormente questa performance alle prossime elezioni. Per questo sono molto contento che i cittadini abbiamo recepito il nostro impegno per la città come frutto del lavoro di costruzione di un tessuto di centrodestra sempre più unito. Da oggi potremo contare su due parlamentari eletti, Luciano Ciocchetti, che proprio a Fiumicino ha chiuso la sua campagna elettorale e la senatrice Ester Mieli. L’unica nota stonata registrata in queste ore sono le dichiarazioni fuori luogo di una sinistra rancorosa che accetta a fatica il volere dell’espressione popolare”. Con queste parole, Mario Baccini, candidato sindaco a Fiumicino per il centrodestra e liste civiche, commenta i risultati elettorali.