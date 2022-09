(AGENPARL) – lun 19 settembre 2022 FCA Bank presente allo IAA Transportation di Hannover

La Banca sarà presente dal 20 al 25 settembre presso lo stand C02, un’area di 120 mq all’interno della Hall 12.

Per FCA Bank è la prima partecipazione alla fiera tedesca, l’evento più importante d’Europa dedicato ai veicoli commerciali e industriali e alla logistica.

La Banca sarà anche sponsor dello “Star of the Year Award”.

Hannover, 19 settembre 2022

Prosegue la strategia di diversificazione di FCA Bank in Europa: la Banca partecipa allo IAA Transportation, che si tiene ad Hannover, in Germania, dal 20 al 25 settembre. La fiera tedesca, la più importante in Europa tra quelle dedicate ai veicoli commerciali e industriali, riunisce quest’anno oltre 1.400 espositori, provenienti da 42 Paesi, all’insegna dello slogan “People and goods on the move” (“Persone e merci in movimento”).

La Banca è presente presso lo stand C02, un’area di 120 mq all’interno della Hall 12. Per FCA Bank questa è la prima partecipazione alla fiera di Hannover con un proprio stand. La scelta non è casuale: quest’anno l’evento, inizialmente noto come IAA Commercial Vehicles, ha ampliato il suo concept, con l’obiettivo di coprire sia l’ambito dei trasporti sia quello della logistica. Un’occasione importante per la Banca, impegnata anch’essa ad arricchire il proprio concept, per sancire il percorso di finanziaria indipendente ed estendere la propria presenza anche in altri settori, come quello dei mezzi pesanti, in forte espansione in Europa.

La presenza alla fiera sarà per FCA Bank l’occasione per presentare i propri innovativi servizi finanziari, basati su soluzioni digitali e attenzione per l’ambiente, sviluppati per rispondere alle esigenze di brand e aziende e venire incontro alla transizione elettrica dei veicoli commerciali, necessaria per un futuro sostenibile. Inoltre la Banca sarà sponsor dello “Star of the Year Award”, evento dove, alla presenza di giornalisti ed esponenti di livello del settore, saranno premiati i migliori truck e bus dell’anno.

FCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com