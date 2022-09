AGGRESSIONE A DUE FINANZIERI PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI MILANO

(AGENPARL) – mer 07 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA

“E’ davvero preoccupante questo susseguirsi di episodi di violenza in cui colleghi delle forze dell’ordine – e in particolare finanzieri – subiscono gravi e continue aggressioni”.

È la dichiarazione della Segreteria Nazionale del Sindacato Nazionale Finanzieri – SINAFI e del Vice Referente Regionale della Lombardia, Gianluigi Langellotti.

L’ultimo episodio, infatti, ieri a Milano presso il Centro di permanenza per il rimpatrio, in cui un soggetto di nazionalità straniera ha aggredito in maniera piuttosto violenta due finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, rimasti feriti.

Di fronte all’ordinarietà di certi episodi, nell’esprimere solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti, il SINAFI è fermo nel ribadire la necessità che agli uomini e alle donne in uniforme venga garantita la possibilità di svolgere il proprio delicato lavoro in piena sicurezza attraverso la dotazione di idonei dispositivi di protezione e la previsione di regole d’ingaggio certe. Allo stesso modo è ormai imprescindibile garantire certezza della pena, in modo da non vanificare ciò che ogni giorno le forze dell’ordine svolgono a tutela della sicurezza dei cittadini e del Paese, mettendo, è ormai evidente, a repentaglio la propria incolumità.

Roma/Milano, 7 settembre 2022

Il Segretario Generale Aggiunto SINAFI

Stefania Castricone