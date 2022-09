(AGENPARL) – sab 03 settembre 2022 Cordiali saluti.

Gruppo FS, Giadrossi: «Il dovere dell’ottimismo per i nostri giovani»

Ai nostri giovani e agli oltre 40mila neo assunti daremo gli strumenti per affrontare instabilità e tensioni

Come Gruppo FS «l’approccio al contesto che viviamo e vivremo deve essere resiliente e adattabile, occorre essere agili e calibrare bene le risorse sulle cose giuste, con un approccio più di portafoglio sui differenti progetti. E poi – ha proseguito Giadrossi – abbiamo tanti giovani nei confronti dei quali abbiamo il dovere dell’ottimismo e ai quali dobbiamo offrire tutti gli strumenti necessari per poter affrontare instabilità e tensioni del contesto attuale e dei possibili scenari futuri».