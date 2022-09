Re: ANAGNI: Convocazione conferenza stampa di presentazione “I Giorni dello Schiaffo”

(AGENPARL) – gio 01 settembre 2022 Con la presente si convoca una conferenza stampa presso la Sala della Ragione del Palazzo comunale di Anagni per il giorno lunedì 5 settembre alle ore 11:00 per la presentazione degli eventi dei giorni 8-9-10-11 settembre 2022 “I Giorni dello Schiaffo”.

Si allega locandina corretta.

> Con la presente si convoca una conferenza stampa presso la Sala della Ragione del Palazzo comunale di Anagni per il giorno lunedì 5 settembre alle ore 11:00 per la presentazione degli eventi dei giorni 8-9-10-11 settembre 2022 “I Giorni dello Schiaffo”.

> Si allega locandina.