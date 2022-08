Newsletter Tutte le news – 31/08/2022

(AGENPARL) – mer 31 agosto 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

31/08/2022

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 29 agosto al 4 settembre](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 29 agosto a domenica

[Corsi dell’Università dell’Educazione Permanente, anno accademico 2022 – 2023](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82035)

Ripartono le attività dell'Università dell'Educazione Permanente del Comune di Verona. A partire dal mese di ottobre 2022 l'Università dell'Educazione Permanente del Comune

[Avviso Pubblico Sperimentazione del “Fattore Famiglia” per l’accesso agevolato ai servizi della prima infanzia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82287)

Sperimentazione Fattore Famiglia – Attività realizzata con il finanziamento della Regione del Veneto Avviso rivolto ai cittadini residenti nei 36 Comuni di cui all' elenco

[Punto Spid per riconoscimento identità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75181)

Presso il Comune di Verona, Urp e Protocollo Informatico, è possibile, su appuntamento, far riconoscere la propria identità e completare, poi, autonomamente, la

[Incontri con le professioni: lavorare nel settore del confezionamento alimentare](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82185)

Martedì 20 Settembre 2022 dalle ore 15 alle ore 17 presso il Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona Via Ponte Aleardi, 15 – Verona Cos'è

[Informazioni relative all’utilizzo delle piazze principali per comizi elettorali](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82285)

Facendo seguito alla circolare n. 78/2000 del 22 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 dello stesso 21 luglio, con la quale è stato comunicato che attraverso

[Mostra Caroto: “Quattro passi con Baudelaire. Riflessioni sull’arte all’ora dell’aperitivo”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82186)

Prende il via domenica 11 settembre una nuova iniziativa dedicata alla mostra CAROTO e le arti tra Mantegna e Veronese, allestita fino al 2 ottobre 2022 al Palazzo della Gran Guardia

[Musica – Tra sogno e realtà. La terza dimensione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82244)

L' a ssociazione Cultura in Musica Limes, presenta, al Giardino Giusti di Verona, la quinta edizione 2022 del festival musicale Herbst Musicaux, dal titolo Musica Tra sogno

[Grenze Arsenali Fotografici, quinta edizione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=82182)

Dall'1 al 26 settembre 2022 torna Grenze Arsenali Fotografici il Festival internazionale di fotografia, giunto alla quinta edizione e dedicato quest'anno al tema del falso

[Visite guidate alla scoperta di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)