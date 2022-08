Rosato (IV) alle preoccupazioni di famiglie e imprese non si può rispondere con promesse irrealizzabili

(AGENPARL) – Roma, 30 agosto 2022 – “Di fronte alle preoccupazioni e alle paure di imprese, lavoratori, famiglie a causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi, non si può rispondere con promesse irrealizzabili” Il presidente di Iv Ettore Rosato ad Agorà Estate. che aggiunge: “Silvio Berlusconi promette le pensioni a 1000 euro minimo per tutti, con 27 mld di aumenti di costi non coperti, la Meloni promette di aumentare del 50% dell’assegno unico introdotto dal Governo Draghi e dalla ministra Bonetti con altri 11 miliardi di costi non coperti, Salvini promette quota 41, anche lì senza coperture. Si continua a fare la lista delle promesse, aggiungendo che per coprire i costi dell’energia basta alzare il debito pubblico. Non è un modo serio di fare politica, basta promesse irrealizzabili.”