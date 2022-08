Elezioni, Di Maio a Conte: “ti mando il dettaglio del decreto taglia bollette”

(AGENPARL) – Roma, 30 ago 2022 – “Ti mando il dettaglio del decreto taglia bollette. Mi rendo conto che se non è una bandierina che puoi sventolare tu, allora la proposta non va bene. Ma salvare 120 mila aziende italiane e il posto di lavoro a 370 mila italiani (dati Confcommercio) dovrebbe essere la priorità della politica. Di tutta la politica. Non chiedo rispetto per me, ma almeno per quegli italiani che stanno subendo gli effetti della crisi causata anche dalla tua folle scelta di far cadere il governo Draghi”, così il ministro Di Maio, leader di Impegno Civico, replicando alle parole di Conte.