Rosato (IV) per risolvere crisi basta con demagogia di destra e sinistra

(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 29 agosto – C’è una responsabilità da riconoscere, gravissima, che è quella di chi ha mandato a casa il governo Draghi pur consapevoli anche della drammaticità della situazione sul costo dell’ energia. Il Presidente Draghi comunque sta cercando di trovare soluzioni serie e sostenibili, non tiriamolo per la giacchetta che non serve” Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato ospite ad Agorà Estate che sull’aumento del prezzo di energia e gas aggiunge: “Il primo intervento importante da fare è in sede europea, con la fissazione del tetto del prezzo del gas, ma questa è una battaglia su cui è necessaria una compattezza delle forze politiche accanto all’autorevolezza del Premier. Poi servono con urgenza nuovi aiuti a famiglie e imprese, indispensabili, ma bisogna anche lavorare per rimuovere le cause della crisi. La demagogia di destra e sinistra che ha provocato il blocco delle estrazioni di gas dai giacimenti italiani ancora produttivi prima di tutto. Il paradosso è che il gas, che è sotto i nostri mari, venga estratto dall’altra parte dell’Adriatico”.