Elezioni: Pagano (Pd), destre già divise, Paese torna a rischio default

“Pensano di vincere le elezioni e di tornare a governare l’Italia, ma sono già divisi e non su una bazzecola qualsiasi: lo sono sul tema dello scostamento di bilancio e cioè sulla tenuta delle casse dello Stato e della sua credibilità internazionale. Salvini chiede uno sforamento da 30 miliardi, Tajani nicchia e prende tempo, Meloni frena, tutti e tre però chiedono l’intervento urgente di Draghi. Ciò che lascia l’amaro in bocca è che prima, grazie all’assist di Conte, fanno cadere in piena emergenza energetica proprio l’esecutivo guidato da Draghi e oggi chiedono a quello stesso governo di approvare misure eccezionali per affrontare quell’emergenza di cui negavano l’esistenza e il pericolo per le famiglie e le imprese italiane. Una cosa è certa: sono gli stessi, nonostante il mal riuscito maquillage, che già portarono l’Italia al tracollo economico”.

Così il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano.

Roma, 29 agosto 2022