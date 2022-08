Com.stampa – ELEZIONI: BOCCIA, GRAVI I SILENZI DI SALVINI E CAV SU PUTIN. MELONI LEADER OSCURANTISTI ANTI UE

(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 Cordiali saluti,

ELEZIONI: BOCCIA, GRAVI I SILENZI DI SALVINI E CAV SU PUTIN. MELONI LEADER OSCURANTISTI ANTI UE

“I silenzi di Salvini e Berlusconi su Putin rendono evidente il loro collateralismo. È necessario un chiarimento politico. Gli italiani devono sapere per chi stanno votando. La Federazione russa ha dimostrato più volte di essere infiltrata anche dentro la Lega. E non basta neanche l’atlantismo professato dalla Meloni. L’Italia rischia di essere ricattata e condizionata. Intanto perché l’atlantismo di FDI è minato dall’anti-atlantismo di Salvini. Ma poi non basta l’atlantismo se la stessa Meloni è tra i leader degli anti-europeisti. E questa destra ci porta fuori dall’Europa”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia, in un’intervista a La Stampa.

“Se cancellare il diritto all’aborto, ripristinare il servizio militare obbligatorio significa modernizzare … A me pare – aggiunge Boccia – che questo significhi un’idea di società oscurantista e un ritorno al passato, che porta anche a ridimensionare l’Europa. Noi ci battiamo per i diritti, siamo il partito del lavoro che vuole più Europa, in una società verde e più giusta”.