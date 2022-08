(AGENPARL) – lun 29 agosto 2022 Caro Energia. Pecoraro Scanio con imprenditore Franzese. “Aiuto vero per aziende e famiglie è sconto in fattura. Basta girandola di proposte.”

“Le bollette stratosferiche sono un dramma reale dell’oggi e rende indecente la girandola di proposte più o meno fantasiose con tempi spesso lunghi o addirittura biblici come chi propone addirittura come soluzione le centrali nucleari. Serve una risposta oggi ed è grave da parte del governo aver sottovalutato per mesi il problema“ lo afferma

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e già ministro che in un video rilancia la proposta dell’imprenditore Francesco Franzese (che ha mostrato all’Italia la bolletta da 1 milione di euro) proponendo: “Serve uno sconto in fattura per imprese e famiglie. Un modo diretto e concreto di tagliare subito questi aumenti insopportabili ed evitare chiusure e crisi irreversibili.”

Link al video: https://youtu.be/yeNpzS3HAAU