Elezioni:Baldini, asili nido a costi accessibili necessità

(AGENPARL) – Roma, 28 agosto 2022 – Gli asili nido a costi accessibili a tutti sono una necessità. La donna va protetta va aiutata fortemente nei servizi che lo Stato deve garantire per farla lavorare serenamente”. Lo dice la deputata di Coraggio Italia, nella coalizione di Noi Moderati, Maria Teresa BALDINI che spiega: “La salute della donna non passa solo attraverso i messaggi delle scarpette rosse, ma va protetta perché significa dare senso e valore alla società, dare un futuro. È la forza fucsia di Noi Moderati. Da sempre – prosegue BALDINI – parlo di quote fucsia a protezione dei valori dell’essere profondamente donna. Noi Moderati vogliamo una politica che passando dal benessere della donna sia sostegno a tutto il nucleo familiare e alla società in genere. La violenza sulle donne si combatte anche fortificando la donna nel suo quotidiano” conclude.