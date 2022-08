(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 ITALIA-SLOVENIA, PETTARIN (MISTO): BENE PIANO INTERREG, COSÌ ARRIVIAMO PRONTI A GO!2025

“Accolgo con grande piacere la notizia sull’approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale del FVG del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 da 88,6 mln, il quale prevede, tra le altre cose, anche un fondo per le iniziative di Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura 2025. Un piano condiviso che ha richiesto 34 mesi di lavoro e negoziati, ma che ci porta sulla strada giusta per arrivare pronti all’appuntamento cruciale del 2025. Cruciale per un territorio che è conscio di avere un’opportunità unica e che è pronto a far vedere a tutti che l’UE è il futuro e che ‘confine’ è sinonimo di opportunità. Un territorio unico, in tutto e per tutto”. Lo dichiara in una nota il deputato appartenente al Gruppo Misto Guido Germano Pettarin.