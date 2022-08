(AGENPARL) – sab 27 agosto 2022 Elezioni: Mazzetti (FI-Centrodestra), Tenere fuori Memoria e Resistenza da campagna elettorale

“Non amo perdere tempo dietro alle polemiche social, quelle le lasciamo a Calenda, ma mi è stato sottoposto un tweet del mio avversario in cui si parla di una ipotetica ‘linea gotica’ nel collegio contro il Centrodestra, scelta singolare, irrispettosa e pure fraintendibile”, afferma Erica Mazzetti, deputata pratese di FI e candidata del Centrodestra nell’Uninominale Prato, Pistoia e Mugello, che aggiunge: “Voglio sperare che non si riferisse a me o alla nostra coalizione, accostando a noi un’esperienza drammatica le cui ferite sono ancora vive nella mia città di Prato, nella Val Bisenzio e non solo e che io conosco bene perché è il mio territorio d’origine e per altro dove passo spesso camminando in quei sentieri tra Toscana ed Emilia; lo troverei un insulto gratuito alla mia storia e ai nostri valori”. “Con l’occasione – rimarca Mazzetti – invito tutti a evitare di tirare in ballo e a caso il nostro patrimonio di sofferenze e valori, per di più per delegittimare l’avversario che non ha bisogno di altra legittimazione se non quella del voto. Teniamo fuori – incalza – la Resistenza e la Memoria dalla campagna elettorale e non usiamoli, perché sono patrimonio di tutti, in modo inutilmente divisivo! Io mi candido a rappresentare tutti, anche chi vota contro di me”.

