Unione Naz. Consumatori su benzina e dati Unem: effetto crisi e prezzi

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 Benzina: Unem, a luglio giù consumi

Unc: effetto prezzi e crisi

Secondo i dati Unem, a luglio scorso i consumi di carburanti per autotrazione (benzina+gasolio) sono stati più bassi rispetto allo stesso mese del 2021 (-2,6%, pari a 76.000 tonnellate in meno). Si tratta del primo calo dal febbraio 2021.

“Effetto prezzi e crisi. Il fatto che un consumo obbligato come quello dei carburanti cali è il segno di un rallentamento delle attività produttive e del trasporto merci. Quanto alle famiglie, è chiaro che al di là dei flussi turistici in ripresa e degli spostamenti indispensabili, i viaggi facoltativi sono crollati per via del caro carburanti. Ricordiamo che, secondo il Mite, a luglio i prezzi medi della benzina e del gasolio in modalità self service erano ancora pari, rispettivamente, a 1,968 e 1,927 euro al litro, nonostante il taglio di 30,5 cent da parte del Governo. Cifre spropositate che certo non incoraggiano a partire, se non quando è davvero necessario” conclude Dona.