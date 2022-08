Rosato (IV) basta toni finta guerra tra destra e sinistra, terzo polo unica alternativa

(AGENPARL) – ven 26 agosto 2022 26 agosto- Dal tentativo di ridurre i confronti in Rai con la sola Meloni, ai manifesti ‘Scegli’ in rosso e nero, che evocano lo scontro dell’altro secolo che tanto gli è caro, Letta continua a nascondersi dietro una narrazione surreale.

Le elezioni del 25 settembre non sono un tête-à-tête tra il Pd e Fratelli d’Italia, gli elettori saranno liberi di scegliere, per fortuna.

E chi vorrà dire basta ai toni da finta guerra tra destra e sinistra potrà scegliere di dare il voto a noi, a chi pensa prima all’Italia, sul serio.

Così sui social il Presidente di IV candidato con la lista terzo polo Ettore Rosato